Einsatz in Aachen : Polizisten verhaften Mann mit elf verschiedenen Personalien

Einsatz in Aachen

Aachen Polizisten haben in Aachen einen Mann mit elf verschiedenen Identitäten verhaftet. Mehrere Staatsanwaltchaften hatten nach ihm gesucht.

Der 24-Jährige sei mit dem Zug am Aachener Hauptbahnhof aus Belgien nach Deutschland eingereist, berichtete die Bundespolizei am Freitag. Bei der Kontrolle am Donnerstag habe sich herausgestellt, dass der Ivorer mit elf verschiedenen Namen im Fahndungssystem verzeichnet gewesen sei.