Polizeikontrolle in Bonn : Betrunkener Autofahrer vermasselt Einparken in 20-Meter-Parklücke

Bonn Ein betrunkener Autofahrer ist in Bonn am Einparken in einer etwa 20 Meter langen Parklücke gescheitert. Der Polizei war er vorher schon aufgefallen.

Der 42-Jährige sei einer Streife in der Nacht zu Freitag „durch seine unsichere Fahrweise“ aufgefallen, berichtete die Polizei. Nachdem sie sein Auto angehalten hatten, gelang es dem Mann nicht, seinen Wagen in sechs Zügen in der Parklücke unterzubringen. Am Ende stellte er das Auto schräg mit einem Rad auf dem Gehweg ab. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Zudem stellten die Polizisten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und vermutlich auch kein Versicherungsschutz für den Wagen bestand.

(hsr/dpa)