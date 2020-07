Große Sperrung am Düsseldorfer Hauptbahnhof : Polizei nimmt 54-jährigen Verdächtigen wegen versuchter Brandstiftung fest

Düsseldorf Nachdem im Düsseldorfer Hauptbahnhof ein Brandsatz gelegt wurde, musste die Polizei das Gebäude zwischenzeitlich komplett sperren. Die Hintergründe sind noch unklar. Ein Zeuge schildert die Tat, die sich in den frühen Morgenstunden ereignete.

Nach einer versuchten Brandstiftung ist der Hauptbahnhof Düsseldorf am Freitag für fast zwei Stunden gesperrt worden. Bereits am frühen Morgen gegen 5.20 Uhr hatte ein Mann versucht, einen Laden im Bahnhofsgebäude anzuzünden, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Es gebe keine Verletzten und es habe „keine große Gefahr“ bestanden. Kurz vor halb elf wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Täter konnte flüchten, die Polizei vermeldete am Nachmittag seine Festnahme. Es handelt sich bei dem Mann um einen 54 Jahre alten Deutschen. Er wurde in der Nähe seiner Wohnanschrift in Düsseltal widerstandslos festgenommen. Derzeit wird eine Einweisung in eine Psychiatrie geprüft.