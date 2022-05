Wetter in NRW : Es wird wolkig - aber warm

In NRW wird es in der ersten Maiwoche bewölkt werden (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Essen Der Deutsche Wetterdienst erwartet für NRW eine bewölkte erste Maiwoche. Es soll aber weitestgehend trocken bleiben. Temperaturen bis zu 20 Grad sind möglich.

Am Dienstag und Mittwoch soll es nach Angaben des DWD mehr Wolken am Himmel geben. Es bleibt allerdings weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen am Montag zwischen 15 und 19 Grad. Am Dienstag könne es bis zu 20 Grad geben, so der DWD.