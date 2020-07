Zum Ferien-Endspurt : Drei Tage Hitze in NRW

Das sommerliche Wetter mit Temperaturen bis 30 Grad soll in NRW weiter anhalten. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Düsseldorf Bestes Sommerwetter zum Ferien-Endspurt: In den nächsten Tagen knacken die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich die 30-Grad-Marke. Die Höchstwerte sollen am Freitag im Rheinland bei bis zu 36 Grad liegen.

Von Barbara Grofe

Pünktlich zum Juli-Ende und anderthalb Wochen vor Schulbeginn bekommt Nordrhein-Westfalen noch einmal amtliches Sommerferien-Freibad-Wetter. Während es am Mittwoch mit maximal 25 Grad noch nur knapp sommerliche Temperaturen gibt, wird es von Donnerstag bis Samstag richtig heiß.

Hohe Temperaturen am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Münsterland mit 24 bis 25 Grad, im Rheinland – am heißesten wird es in der Köln-Bonner Ecke – sosogar mit bis zu 28 Grad. Freitag steigert sich das Ganze dann zur echten Hitze. Im Rheinland erwarten die Experten einen echten Bilderbuch-Sommertag: ausschließlich Sonne, 35 bis 36 Grad, nur sehr wenige sehr hohe Wölkchen; auch hier wird es um Köln herum und Richtung Voreifel am wärmsten. Samstag soll es mit 30 bis 33 Grad zwar noch warm bleiben, aber es wird dann schon deutlich schwüler und etwas wolkiger. Auch erste Gewitter mit Starkregen sind drin.

Hitze-Probleme

„Auch, wenn der Mensch eigentlich eine große Anpassungsfähigkeit hat, kann es bei intensiver Hitze zu einer Überwärmung des Körpers kommen“, sagt Andreas Matzarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung Deutscher Wetterdienst in Freiburg. Risikogruppen wie Senioren, kranke Menschen oder Kinder müssten zwar besonders aufpassen, Hitze betreffe aber im Grunde jeden, sagt Matzarakis. Denn wenn das Kühlsystem des Körpers überfordert ist, macht der Kreislauf Probleme. Der Blutdruck sinkt, es kann zu Schwindel, Unwohlsein und Kopfweh kommen.

Schnelle Hilfe

Erste Hilfe bietet laut Landesapothekerkammer Hessen ein kalter Lappen, den man sich auf eine Seite des Halses legt. Auch gut: Beine hochlegen, leichte salzige Snacks zu sich nehmen. Und ganz grundsätzlich gilt: ausreichend trinken - nicht erst bei akutem Durst (dann besteht nämlich schon ein Flüssigkeitsmangel), sondern am besten prophylaktisch und gleichmäßig. Derzeit werden mindestens 1,5 Liter pro Tag empfohlen – keine zuckerhaltigen Getränke, sondern Wasser, ungesüßten Tee oder Saftschorlen. „Zudem sollte man die Aktivitäten reduzieren, die Sonne meiden – und sehen, dass man Innenräume kühl hält, damit der Schlaf die notwendige Erholung bringen kann“, sagt Matzarakis. Wer mehr erfahren will, kann sich die App „Gesundheitswetter“ des DWD herunterladen.

Abkühlung am Sonntag