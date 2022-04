Trotz Oben-ohne-Fotos : Ex-Fotomodell aus Krefeld will Polizistin werden – Klage vor Verwaltungsgericht

Ex-Fotomodell aus Krefeld will Polizistin werden – Klage vor Verwaltungsgericht

Im Polizeibekleidungscenter in Lünen werden die Berufseinsteiger mit Uniformen und zahlreichen weiteren Ausrüstungsgegenständen für ihre ersten Einsätze ausgestattet. (Symbolfoto) Foto: dpa

Düsseldorf Ein ehemaliges Fotomodell ist wegen „Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung“ als Bewerberin für den Polizeidienst abgelehnt worden. Dagegen klagt die Krefelderin nun vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf.

Ein ehemaliges Fotomodell klagt auf Einstellung in den nordrhein-westfälischen Polizeidienst. Die Klägerin hatte sich beworben, war aber wegen „Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung“ abgelehnt worden, berichtete das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Freitag.