CDU, Grüne und FDP im Wesel wollen keine Steuergelder verschwenden : Hovest-Abwahl: Jamaika verzichtet auf Klage gegen Landrats-Entscheidung

Wesel Im Streit über die Abberufung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Ludger Hovest aus dem Aufsichtsrat der Weseler Stadtwerke wird es nun doch keine Fortsetzung vor dem Verwaltungsgericht geben. Das dürfte vor allem den Steuerzahler freuen. Denn so wird ein langer und kostenintensiver Rechtsstreit vermieden.

Wie die Fraktionschefs Jürgen Linz (CDU), Ulrich Gorris (Grüne) und Michael Oelkers (FDP) am Freitag mitteilten, wolle die Jamaika-Koaltion „trotz Bedenken auf eine Klage gegen die Entscheidung des Landrates“ verzichten und ihren Fraktionen davon abraten. Auch wenn ihre Rechtsauffassung durch eine renommierte Anwaltskanzlei mit einer eindeutigen Empfehlung zur Klage bestätigt woden sei, wolle man „allen Beteiligten und den Bürgern einen jahrelangen Rechtsstreit mit erheblichen Kosten zu Lasten des Steuerzahlers ersparen“.

Hintergrund ist der Vorwurf, Hovest habe in seiner Rolle als Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen. Dabei ging es um den Störfall in der Kläranlage am Rosenmontag 2021, der zu einem Millionen-Schaden führte. Hovest äußerte dann öffentlich, dass – falls die Versicherung nicht dafür aufkomme – geplant sei, die Bürger über die Abwasserkosten zu beteiligen. Das Jamaika-Trio warf ihm vor, aus dem Störfall einen politischen Vorteil ziehen zu wollen. Kurz vor Weihnachten hatte der Kreis Wesel den Beschluss des Weseler Stadtrates zur Abberufung Hovests aus dem Stadtwerke-Aufsichtsrat aufgehoben. Damit bestätigte der Kreis als Aufsichtsbehörde die juristische Einschätzung der Stadt, die den Beschluss beanstandet hatte.