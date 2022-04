Zahlreiche Demos angemeldet : Polizei rechnet mit Großeinsatz am 1. Mai in Dortmund

Polizei rechnet mit Großeinsatz am 1. Mai in Dortmund

Zum Tag der Arbeit 2021 gab es in vielen deutschen Städten Demonstrationen, hier vom Deutschen Gewerkschaftsbund in Stuttgart. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Dortmund Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes für NRW und zahlreiche Demonstrationen von Rechts und Links: Die Dortmunder Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz am Tag der Arbeit vor.

Proteste in Düsseldorf : Verkehrsbehinderungen durch Demonstrationen am Wochenende

Auch in vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen sind Kundgebungen geplant. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie rechnet die Polizei erstmals zum 1. Mai wieder mit einem hohen Versammlungsaufkommen. In Düsseldorf nimmt Kanzler Olaf Scholz (SPD) an einer Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) teil. Man werde gegen Störungen und vor allem Straftaten jeder Art konsequent vorgehen, hieß es aus Dortmund.