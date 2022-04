Einsatz in Hagen : Polizisten retten Dreijährigem das Leben

Einsatz in Hagen

Hagen Zwei Streifenpolizisten haben in Hagen einen drei Jahre alten Jungen ins Krankenhaus gefahren und so mutmaßlich vor dem Ersticken gerettet. Dabei war es Zufall, dass sie die Notlage mitbekamen.

Der Polizist und die Polizistin hätten am Donnerstagnachmittag zwei weinende Frauen und ein Kleinkind in einem Hauseingang sitzen sehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der kleine Junge hatte etwas verschluckt und seine Mutter und Großmutter versuchten, ihm zu helfen.