Beschluss in Hilden : Stadt setzt Klage gegen CO-Pipeline fort

Beschluss in Hilden

Die Gegner der CO-Pipeline demonstrieren regelmäßig gegen die Inbetriebnahme, wie hier bei einer Mahnwache im Februar am Salzmannweg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Dabei geht es um die sogenannte Besitzeinweisung. Die Erfolgschancen sind allerdings verschwindend gering.

Die Chancen auf Erfolg sind verschwindend gering – trotzdem halten Stadt und der Großteil der Politik an dem Klageverfahren gegen die sogenannte Besitzeinweisung in städtische Grundstücke weiter fest. Um ein Zeichen zu setzen, erklärte beispielsweise Grünen-Fraktionschef Klaus-Dieter Bartel jetzt im Stadtrat. Der Großteil der Fraktionen stellte der Stadt in der anschließenden Abstimmung die rund 15.000 Euro für das weitere Verfahren zur Verfügung. Die AfD jedoch meinte: „Das ist sinnlos“, erklärt Fraktionschef Ralf Bommermann. Dieses Zeichensetzen werde bei Covestro nichts bewirken. Das Geld könne man sich sparen.