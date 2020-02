„Twittergewitter“ : NRW-Feuerwehren berichten am Dienstag live über ihre Arbeit

Foto: Feuerwehr Infos So sieht der Alltag der Feuerwehren in NRW aus.

Düsseldorf Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen starten am Dienstag erneut ein „Twittergewitter“ und berichten auf Twitter in Echtzeit über ihren Alltag. Das Datum ist nicht zufällig gewählt.

Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen starten am Dienstagmorgen erneut ein „Twittergewitter“ und berichten über ihren Alltag. Bevor es losgeht, halten sie fünf Minuten inne - zum Gedenken an einen vor kurzem im Einsatz gestorbenen Kameraden.

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Feuerwehren haben am Dienstagmorgen bei ihrer Informationsaktion „Twittergewitter“ fünf Gedenkminuten für einen im Einsatz gestorbenen Kameraden eingelegt. Sie starteten die Aktion, mit der sie beim Kurznachrichtendienst Twitter Einblicke in den Feuerwehralltag geben wollten, deshalb nicht wie ursprünglich geplant um 8.00 Uhr, sondern erst um 8.05 Uhr.

„Am Samstag, den 8. Februar 2020 wurde Stefan, ein neunzehnjähriger Kamerad der Feuerwehr Lienen im Einsatz nach einer Explosion in einem Wohnhaus verschüttet. Er verstarb noch an der Einsatzstelle.

Wir gedenken Stefan und starten #112live daher um 08:05 Uhr“, schrieben mehrere Feuerwehren etwa aus Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen in wortgleichen Tweets.

Nach dem Tod des jungen Feuerwehrmanns bei einer Gasexplosion in Lienen im nördlichen Münsterland hatte die Polizei in Münster eine Mordkommission eingerichtet. „Die intensiven Ermittlungen am Wochenende deuten darauf hin, dass die Explosion durch Gasaustritt vorsätzlich herbeigeführt wurde“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag in einer Pressemitteilung. Eine Gasexplosion hatte das Haus teilweise zum Einsturz gebracht, während die Einsatzkräfte sich darin befanden. Der 19-Jährige wurde unter den eingestürzten Trümmern verschüttet und starb.

Beim „Twittergewitter“ wollen Feuerwehren in ganz Nordrhein-Westfalen über ihre Arbeit berichten. Im vergangenen Jahr setzten sie bei der ersten Auflage der Aktion Hunderte Tweets ab und berichteten im Minutentakt von ihren Einsätzen. Das „Twittergewitter“ findet am europäischen Tag des Notrufs statt.

Ein Feuerwehrmann steht auf dem Hof der Feuerwache zieht sich eine Atemschutzmaske über den Kopf. Bundesweit geben Feuerwehren einen Einblick in ihre Arbeit - mit einer Aktion beim Kurznachrichtendienst Twitter. (Symbolbild). Foto: dpa/Guido Kirchner

So gibt die Feuerwehr Köln von 8.00 bis 20.00 Uhr Einblicke in ihren Rettungsalltag - unter den Hashtags #Köln112 und #112live. Pro Tag bearbeitet allein die Feuerwehr in Nordrhein-Westfalens größter Stadt durchschnittlich 1000 Notrufe, sieben Brände, eine Telefonreanimation und mehr als 500 Einsätze im Rettungsdienst. Bundesweit beteiligen sich mehr als 40 Berufsfeuerwehren am zweiten Twittergewitter.

(siev/dpa)