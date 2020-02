Explosion in Wohnhaus : Polizei in Münster ermittelt nach Tod eines jungen Feuerwehrmanns

Polizei in Münster ermittelt nach Tod eines jungen Feuerwehrmanns

Explosion in Wohnhaus

Feuerwehrleute stehen nach einer Gasexplosion vor dem beschädigten Haus in Lienen. Foto: dpa/David Poggemann

Münster Zwei Tage nach dem Tod eines jungen Feuerwehrmanns bei einer Gasexplosion in Lienen hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Die Explosion wurde offenbar mit Absicht ausgelöst.

„Die intensiven Ermittlungen am Wochenende deuten darauf hin, dass die Explosion durch Gasaustritt vorsätzlich herbeigeführt wurde“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.