Social-Media-Aktion : Feuerwehr beteiligt sich am „Twittergewitter“

Duisburg Die Duisburger Feuerwehr berichtet am Dienstag ab 8 Uhr für 12 Stunden live aus ihrem Berufsalltag. Im vergangenen Jahr haben bundesweit 41 Städte mitgemacht.

Anlässlich des europaweiten Notruftages am 11. Februar beteiligten sich bereits im vergangenen Jahr Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland am sogenannten „Twittergewitter“. Am heutigen Dienstag lassen bundesweit insgesamt 47 Feuerwehren erneut die Bevölkerung zwölf Stunden lang am Einsatzgeschehen teilhaben.