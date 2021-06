400 unangekündigte Kontrollen : Zahlreiche Tierschutzmängel bei Schweinehaltern in NRW

Ein Schwein steht in eine Mastbetrieb: In NRW wurden bei 59 Prozent der Betriebe Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Düsseldorf Bei 400 unangekündigten Kontrollen bei Schweinehaltern in Nordrhein-Westfalen sind in den meisten Betrieben Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt worden.NRW-Umweltministerin Heinen-Esser nannte das ein „erschreckendes Ergebnis“.

In 59 Prozent der Betriebe sei mindestens ein Verstoß gegen den Tierschutz aufgefallen, sagte Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Mittwoch. Das sei ein erschreckendes Ergebnis. Die Ministerin zog in Düsseldorf eine Zwischenbilanz ihrer bisherigen dreijährigen Amtszeit in Sachen Umweltkriminalität.