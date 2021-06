Suche in Bonn mit Hubschrauber : Mann hält Angelutensilien für Leiche - Großeinsatz der Polizei

Auch mit einem Hubschrauber suchten die Einsatzkräfte (Archivbild). Foto: dpa/Wolfram Kastl

Bonn Ein Mann in Bonn hat Angelutensilien und Stühle für eine Leiche gehalten, die weggeschafft werden sollte, und die Polizei alarmiert. Damit hat er einen Großeinsatz mit Hubschrauber, Tauchern und Sonarboot ausgelöst.

Der Fall beschäftigte die Ermittler mehrere Tage lang, bevor er aufgeklärt werden konnte, wie die Beamten am Dienstag berichteten. Der Mann hatte den Angaben zufolge am Donnerstagabend erklärt, dass er am Rheinufer mehrere Männer beobachtet habe, die einen leblosen Körper in einen Müllcontainer gelegt hätten.

Daraufhin wurde eine große Suche veranlasst: Polizisten schauten sich am Ufer um, ein Polizeihubschrauber überflog die Stelle, Taucher suchten unter Wasser und ein Sonarboot fuhr den Rhein ab.

Nach einem Aufruf in der Öffentlichkeit habe sich dann am Montag ein Mann gemeldet und gesagt, dass er am Donnerstagabend mit vier weiteren Menschen an besagter Stelle geangelt habe. Dazu sei die Gruppe mit Motorrollern und Anhängern angereist.

Nach Angaben der Polizei verpackten die Angler ihre Utensilien in Hüllen und luden sie gemeinsam mit Stühlen in die Anhänger - was für den Zeugen wie ein lebloser Körper ausgesehen haben muss. Die Polizei sieht daher keine Hinweise auf eine Straftat.

