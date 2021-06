Fällein NRW nehmen zu : Warum es Diebe auf Auto-Katalysatoren abgesehen haben

Ein nachgerüsteter SCR-Katalysator ist am Unterboden eines umgerüsteten Opel Astra zu sehen. Immer mehr Auto-Katalysatoren sind zuletzt in NRW ausgebaut und gestohlen worden Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf In NRW werden immer häufiger Katalysatoren aus Autos ausgebaut und gestohlen. Die Täter haben es vor allem auf Benziner abgesehen. Was hinter den Diebstählen steckt, erklärt das Landeskriminalamt.

Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt verzeichnet seit einem Jahr einen hohen Anstieg beim Diebstahl von Katalysatoren an Kraftfahrzeugen. „Während 2019 die Fallzahlen noch im zweistelligen Bereich lagen, stiegen diese im Jahr 2020 landesweit bereits auf einen niedrigen vierstelligen Wert. Für das Jahr 2021 zeigt sich bislang ein weiterer Anstieg der Fallzahlen“, heißt es in einer Mitteilung des LKA.

Als Grund für den Anstieg nannten die Ermittler die derzeit steigenden Rohstoffpreise für Platin, Palladium und Rhodium. „Diese Rohstoffe sind das Herzstück des Abgasreinigers. Sie ummanteln den Katalysatorenkern und ermöglichen damit die Senkung der Schadstoffemissionen“, so das LKA.

Ältere Modelle ab dem Baujahr 1993 seien besonders bevorzugte Tatobjekte. „Bei diesen Fahrzeugen liegt der Katalysator gut erreichbar in der Mitte des Wagenbodens“, so das LKA. Bei jüngeren Fahrzeugen sei der Katalysator hingegen wesentlich schwerer zu erreichen.

Das LKA rät, Autos wenn möglich in Garagen und auf gesicherten Stellplätzen zu parken. Aber auch gut beleuchtete und belebten Straßen würden die Täter abschrecken. Zudem können elektronische Kfz-Sicherungen wie Neigungssensoren einen Diebstahl verhindern.

Woran merkt man, dass der Katalysator ausgebaut worden ist? „An einem sehr lauten Motorengeräusches, eventuell springt das Auto nicht mehr an“, so das LKA. In so einem Fall sollte der Wagen unverzüglich zur nächsten Werkstatt transportiert werden. Das LKA warnt: Durch den Ausbau des Katalysators entstehen unter dem Fahrzeug sehr hohe Abgastemperaturen, die eine erhöhte Brandgefahr darstellen. Darüber hinaus könnten während der Fahrt die verbliebenen, lockeren Abgasanlagenteile das Auto stark beschädigen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden