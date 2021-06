Bericht des Verfassungsschutzes : Mehr politische Straftaten in NRW

Düsseldorf 6540 Fälle zählten die Behörden – 500 mehr als im Jahr zuvor. Rechtsextremismus bleibe die größte Gefahr, sagt Innenminister Reul. Zugleich aber steigt die Zahl der linken Gewalttäter.

Aktuelle Corona-Fallzahlen : 455 Neuinfektionen in Deutschland erfasst, 850 Erkrankte in den Kliniken

Der Leiter des NRW-Verfassungsschutzes, Burkhard Freier, warnte vor Cyberangriffen ausländischer Geheimdienste vor der Bundestagswahl. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei es der russische Geheimdienst gewesen, der auch in Nordrhein-Westfalen Mandatsträger von CDU und SPD angegriffen habe. Ziel seien die privaten E-Mail-Konten der Politiker gewesen. „Es besteht die Gefahr, dass Inhalte verfälscht und im Wahlkampf veröffentlicht werden, wie dies in osteuropäischen Staaten schon mehrfach geschehen ist, um Stimmung gegen die Nato zu machen“, so Freier. Von den Angriffen auf Mandatsträger seien auch zwölf aktuelle und zwei ehemalige Landtagsabgeordnete betroffen. Man habe sofort mit ihnen Kontakt aufgenommen und so vermutlich verhindern können, dass die Hacker an Daten gelangten. Der Angriff sei als Mail der Telekom getarnt gewesen.