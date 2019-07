freecarola : In diesen NRW-Städten gibt es Demos für Carola Rackete

Düsseldorf Am Samstag wollen bundesweit Menschen für die festgenommene Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete auf die Straße gehen. Auch in NRW wird demonstriert. Eine Übersicht.

In Köln haben bereits am Dienstagmorgen etwa 100 Menschen ihre Solidarität mit Carola Rackete demonstriert. Vor dem italienischen Generalkonsulat forderten sie die Freilassung der Sea-Watch-Kapitänin, die am Wochenende in Italien festgenommen worden war. Sie war mit dem Schiff und 40 Migranten in italienische Gewässer gefahren.