Polizei Siegburg rätselt : Mädchen mit Knochenbrüchen und inneren Verletzungen auf Gehweg gefunden

Siegburg Eine Achtjährige erleidet innere Verletzungen und Knochenbrüche in Siegburg. Die Polizei rätselt, was passiert ist. Befragungen und Spürhunde sollen Aufklärung bringen.

Das Mädchen, das am vergangenen Donnerstag schwer verletzt auf einem Gehweg im Siegburger Stadtteil Kaldauen gefunden wurde, ist auf dem Weg der Besserung. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Beamte konnten am Montag erstmals mit dem Mädchen sprechen, was aber „nicht zur Klärung eines genauen Ablaufs“ geführt habe. „Nach dem Gespräch mit dem Kind, das noch unter Schock steht, gehen wir nach wie vor von einem Unfallgeschehen aus“, sagte Polizeisprecher Burkhard Rick am Montag. Nach wie vor sei allerdings nicht geklärt, wie es zu den schweren Verletzungen gekommen ist. Die Ermittlungen laufen weiter in alle Richtungen.