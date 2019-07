Tarifstreit beigelegt : Verkäufer in NRW bekommen ab Juli deutlich mehr Geld

Verkäufer in NRW bekommen ab Juli deutlich mehr Geld

Düsseldorf Im nordrhein-westfälischen Einzelhandel bekommen Hunderttausende ab diesem Monat mehr Geld. Die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband NRW einigten sich in der vierten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss.

Das teilte Verdi am Montagabend mit. Demnach erhalten Verkäuferinnen und Verkäufer ab dem 1. Juli ein Plus von drei Prozent.

Für Beschäftigte in höheren Entgeltgruppen ist ein Festbetrag in Höhe von 77,50 Euro vorgesehen. Außerdem erhalten alle Beschäftigten des Einzelhandels ab dem 1. Mai 2020 weitere 1,8 Prozent mehr.

Die Gewerkschaft, die in den Verhandlungen Lohnerhöhungen von 6,5 Prozent gefordert hatte, begrüßte die Beilegung des Tarifkonflikts. "Dieses tolle Ergebnis ist der Erfolg der Beschäftigten, die sich aktiv in dieser Tarifrunde dafür eingesetzt haben, dass ihre Löhne und Gehälter kräftig steigen", erklärte Verhandlungsführerin Silke Zimmer. Verdi hatte der Forderung nach höheren Löhnen auch mit Streiks in zahlreichen Betrieben Nachdruck verliehen.