Mode-Trends 2019 : Willkommen zurück, liebe 80er

Foto: Shutterstock/Smeilov Sergey 5 Bilder So stylt man sich im 80er Jahre-Trend heute.

Düsseldorf Ob Denim-All-Over, Bauchtasche oder Karottenhosen – immer wieder begegnen uns in der Mode typische Styles aus den 80ern. Doch welche Teile liegen in diesem Jahr besonders im Trend?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sabine Dwertmann Von Sabine Dwertmann Redakteurin Autorendetails aufklappen Sabine Dwertmann (dtm) (geb. Kricke) ist Crossmedia-Redakteurin bei RP Online. Sie koordiniert die Online-Berichterstattung aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt Artikel, Berichte und Reportagen aus und über NRW. Neben der Betreuung der Social-Media-Kanäle befasst sie sich auch mit dem Bereich Mobile-Reporting. zum Autorenprofil

Es gibt Kleidungsstücke, die einfach nie aus der Mode kommen. Die klassische Lederjacke zum Beispiel, oder schlichte Turnschuhe und Blue-Jeans. Dann gibt es aber auch Teile, die immer wieder in abgewandelter Form Einzug in die Mode-Welt halten. Zahlreiche Stile aus den 80er Jahren findet man in diesem Jahr nicht nur auf den Laufstegen in Mailand oder Paris, sondern auch in vielen Kleiderschränken. Ob auf den Straßen in Düsseldorf, Köln oder Münster: Die 80er sind zurück.

Das beobachtet auch Modedesignerin Birgit Wilde aus Düsseldorf. „Es war eine selbstbewusste Mode. Nach all den Jahren, in denen man sich gerade durch soziale Medien kontrolliert und sicherlich auch in der Wahl seiner Kleidung etwas eingeschüchtert gefühlt hat, scheint die junge Generation sich wieder etwas mehr zu trauen. Sie will sich nicht mehr anpassen und unterordnen“, sagt die Expertin. Nicht nur modisch identifiziere man sich heute wieder mit den 80ern. „Viele Menschen hören wieder die Musik oder fotografieren mit einer Polaroid-Kamera, demonstrieren für ihre Zukunft und werden selbstbewusster bei der Auswahl eines individuellen Looks.“

Laut der Modedesignerin darf man dabei auch ruhig auf Modesünden wie die Ballonseiden-Trainingsjacke mit pinken und lilafarbenen Schulterpassen, oder den 80er-Jahre-Intarsienpullover à la Kenzo, Missoni oder gar Carlo Colucci, den die Großeltern noch im Schrank liegen haben, zurückgreifen. „Dazu gerne noch die Fischerhutform eines Inspektor Clouseau in Pepita-Karo und einer über die Schulter gehängten Bauchtasche mit demonstrativ sichtbarem Labelaufdruck kombiniert.“

Gerade das Thema Markenlabel sei wieder im Trend, wenn auch in rein dekorativer Form als Hommage an die aufregenden 80er Jahre. Somit feiern auch Marken wie Fila oder Kappa ein Comeback.

Denim

Zurzeit sieht man ihn vorrangig in der helleren Auswaschung. Allerdings gibt es auch Blusen- und Kleiderstoffe in Denim-Optik, die eher in einem Indigo gehalten werden. „Besonders passend werden sie für kurze Jumpsuits verwendet, die als Ausgangsbasis den klassischen 80er Jahre Arbeitsoverall haben“, erklärt Wilde. Auch weite Jeansjacken und „All Over“-Denim Looks sind sehr beliebt.

Karottenhose

Die Karottenhose ist aktuell eine der beliebtesten Highwaist-Hosen, die getragen werden. „Sie sollte aber, anders, als es in den 80ern üblich war, nicht am Saum gekrempelt werden“, rät die Modedesignerin. Die aktuellen Modelle seien bereits knöchellang geschnitten. Gerne darf diese Hose auch als Latzhose mit und ohne Gürtel getragen werden. „Die Älteren werden sich in diesem Zusammenhang an das legendäre Plattencover der Girlband Bananarama (Cruel Summer) erinnern“, sagt Wilde.

Neonfarben

Keine Sorge, die Zeiten, in denen Frauen wie Knall-Bonbons herumliefen, sind seit den 80ern vorüber. Trotzdem sind Neonfarben auch in diesem Jahr Trend, wenn auch in sehr reduzierter Form: „Lediglich Druckmotive für Sweat- oder T-Shirts sind in Neonfarben gehalten. Durch diesen 'wohldosierten' Einsatz sind die Looks alltagstauglich und gut kombinierbar“, sagt die Expertin.

Adiletten

Ja, die sind (immer noch) aktuell. Allerdings rät die Düsseldorferin: „Dieser Trend sollte wirklich nur der jungen Zielgruppe vorbehalten sein, die dieses Schuhwerk selbst mit Tennissocken gekonnt in Szene zu setzen weiß.“

Großer Schmuck

Ob Ohrringe, Halsketten oder Armreifen: Hier schlagen die 80er mit voller Kraft durch. „Große klare Formen der Moderne tauchen in leuchtenden Primär- und Buntstiftfarben auf“, sagt Wilde. Aber auch Imitationen aus Schildpatt oder Horn werden getragen.