Verletzte Person in Klinik gebracht : Schüsse in Essen - Polizei fahndet nach schwarzem Auto

Ein Polizist im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Essen Erneut sind in einer NRW-Stadt Schüsse gefallen. Im Essener Norden ist am Dienstagmittag außerdem eine verletzte Person gemeldet worden. Ob die Schüsse mit der verletzten Person in Zusammenhang stehen, ist laut Polizei noch unklar. Man fahnde allerdings nach einem Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen Schüssen im Essener Stadtteil Karnap ist die Polizei am Dienstag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein Mensch wurde mit Schussverletzungen auf der Straße gefunden und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf eine „wechselseitige Schussabgabe“, also eine Schießerei, lagen demnach jedoch nicht vor. Ein Rettungshubschrauber sei zwar gelandet, die verletzte Person sei aber mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Über die Schwere der Verletzungen des Opfers war einer Sprecherin zufolge nichts bekannt.

Die Polizei war demnach mit dem „Maximum“ ihrer verfügbaren Kräfte im Einsatz. Nach einem schwarzen Auto mit ausländischem Kennzeichen wurde mit Hochdruck gefahndet. Die Straße wurde rund um den Einsatzort auf einer Strecke von gut 200 Metern gesperrt, wodurch es auch für den öffentlichen Nahverkehr zu Behinderungen kam.

Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge könnte es Bezüge zum Rockermilieu geben. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Erst in der vergangenen Woche hatte es in Duisburg eine Schießerei zwischen Anhängern der Hells Angels und eines türkisch-arabischen Clans gegeben, bei der vier Menschen verletzt wurden.

(felt/dpa)