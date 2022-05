Europaweite Aktionstage : Kinderprotest auf dem Rad

Eine Kidical-Mass-Demo in Köln. Foto: Amrei Kimming

Köln Am Wochenende demonstrieren wieder zehntausende Menschen radfahrend für fahrradfreundlichere Städte. Im Fokus der Initiative „Kidical Mass“ steht dabei mehr Sicherheit für Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr. Köln hat etwa schon Schulstraßen ausprobiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Den Ängstlichen, Schwächeren, am wenigsten Geschützten die sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu ermöglichen – das ist das Ziel der weltweiten Initiative Kidical Mass. Am kommenden Wochenende steigen in Köln und vielen anderen Städten in NRW, im Bund sowie einigen europäischen Ländern wieder zehntausende Menschen aufs Rad, um für fahrrad- und kinderfreundliche Orte zu demonstrieren (kinderaufsrad.org). Seit Ende 2018 versucht Kidical Mass, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. „Mit Erfolg“, sagt Simone Kraus, die von Köln aus den bundesweiten Protest mit organisiert. „In der Wahrnehmung hat sich etwas verändert, das Thema ist präsenter, und wir wissen zum Teil auch viele Politiker auf unserer Seite.“

Gerade in Köln konnte die Initiative konkrete Projekte umsetzen. So wurden in zwei Bezirken temporäre „Schulstraßen“ eingerichtet. Dabei wird 30 Minuten vor Schulbeginn und am Ende des Unterrichts die Straße, an der die Schule liegt, für den automobilen Durchgangsverkehr gesperrt. „Das schafft zwar keine hundertprozentige Sicherheit für die Schüler auf dem Weg von zu Hause zum Unterricht, es entspannt aber das Nadelöhr der letzten paar hundert Meter, die oft stark frequentiert sind“, sagt Kraus. Demnächst soll dies als Verkehrsversuch auf breiterer Ebene erprobt werden. Solche Maßnahmen seien in jeder Kommune möglich. Kraus: „Wir wollen damit einfach zeigen, wie es besser gehen könnte.“

Aus Sicht der Initiative ist das aber nur ein erster Schritt. Was es brauche, sei ein Paradigmenwechsel, wie innerstädtischer Verkehr betrachtet und konzipiert werde, erklärt Kraus. Schulstraßen würden in der Wunschvorstellung dabei nur einen Teil eines flächendeckenden Schulwegenetzes bilden, das es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, mit dem Fahrrad sicher zum Unterricht zu kommen. Dazu bedürfe es etwa Wohngebieten, in denen Rad- und Autoverkehr voneinander getrennt seien beziehungsweise die Durchfahrt mit dem Wagen verboten ist. „In den Niederlanden und in Dänemark gibt es solche Konzepte längst“, sagt Kraus, „ich weiß auch nicht, warum wir uns damit hierzulande so schwer tun.“

Eine Forderung von Kidical Mass lautet daher auch, dass die Rechtslage angepasst werden müsse, um Radfahrer – Kinder wie Erwachsene – im Straßenverkehr stärker zu berücksichtigen und zu schützen. Kommunen bräuchten maximale Freiheiten, um den Verkehr entsprechend umbauen zu können, sagt Kraus. So dürften zwar Radfahrstreifen auf den Gehweg gepinselt werden, bei baulichen Veränderungen müsse jedoch eine Gefahrenlage nachgewiesen werden. „Wir plädieren dafür, dass die Kommunen nach dem Vorsorgeprinzip handeln dürfen, um mehr Spielraum für Veränderungen zu haben“, sagt Kraus. Es dürfe zum Beispiel nicht sein, dass Eltern die Schulwahl davon abhängig machten, ob der Schulweg ihrer Meinung nach zu gefährlich sei.