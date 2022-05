Radfahrerin in Paderborn schwer verletzt : Mann erschreckt sich vor Hummel im Auto – und verursacht Unfall

Paderborn Eine Hummel im Auto hat in Paderborn einen Unfall mit einer Radfahrerin verursacht. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach wartete sie am Dienstagnachmittag an einer roten Ampel. Hinter ihr wartete ein 21-Jähriger in seinem Auto.