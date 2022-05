Schüsse in Duisburg-Hamborn : „Es erinnerte ein bisschen an eine Saloon-Schießerei“

„Es erinnerte ein bisschen an eine Saloon-Schießerei“

Schüsse in Duisburg-Hamborn

Duisburg Nach Schüssen auf offener Straße ermittelt eine Mordkommission in Duisburg. Die Polizei vermutet Hells Angels und Polizeibekannte aus dem Clan-Milieu hinter dem Vorfall, den sie mit dem Wilden Westen vergleicht. Nun werden Videos der Schießerei gesucht.

Bei Schüssen auf offener Straße sind in Duisburg am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Zwei der Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere gingen später selbst zum Arzt. Lebensgefahr besteht nach Kenntnis der Polizei nicht.

15 Personen seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft können einige der Personen, die in Gewahrsam genommenen wurden, dem Rocker- und Clanmilieu zugeordnet werden.