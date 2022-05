Gefahr für Patienten : Fehlendes Personal sorgt für Mängel in NRW-Kliniken

Düsseldorf Fehlendes Personal beeinträchtigt die Versorgung im Krankenhaus. Besonders betroffen sich Schlaganfall-Patienten. Sie brauchen besondere Sprachunterstützung - Logopäden sind aber knapp. Auch in anderen Bereichen herrschen erhebliche Mängel, wie der Medizinische Dienst Nordrhein kritisiert.

Fehlendes Personal hat nach einem Prüfungsbericht des Medizinischen Dienstes im vergangenen Jahr in Krankenhäusern im Rheinland zu Mängeln geführt. Für die schnelle Rehabilitation nach Schlaganfällen fehle es beispielsweise an Logopäden und Physiotherapeuten, hieß es in dem Bericht des Medizinischen Dienstes Nordrhein, der dpa vorliegt. Vor allem am Wochenende und an Feiertagen bestehe die Gefahr, dass Schlaganfallpatienten deshalb keine Sprach- oder Physiotherapie erhalten.