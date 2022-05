“Schnellster Weg nach Hause“ : 22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit Fahrrad auf A 46

Hagen Dass es verboten ist, mit dem Fahrrad über die Autobahn zu fahren, war dem Mann offenbar nicht so wichtig wie schnell nach Hause zu kommen. Die Polizei hat den unter Drogen stehenden dann schnell aus dem Verkehr gezogen.

Auf der Autobahn 46 bei Hagen hat die Polizei einen 22-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der mit dem Fahrrad und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Zeugen meldeten den auf dem Standstreifen fahrenden Mann am Dienstagabend, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nur durch großes Glück sei er nicht auf die Fahrbahn geraten. Bei seiner Kontrolle sagte der 22-Jährige sinngemäß, über die Autobahn geradelt zu sein, weil das für ihn „der schnellste Weg nach Hause“ sei.

Demnach war dem Hagener nicht bewusst, dass er sich und andere in Gefahr brachte. In seinen Bewegungen sei er „stark verlangsamt“ gewesen und habe auch nur langsam sprechen können. Nach eigener Aussage hatte er am Vortag einen Joint geraucht, was ein Drogenvortest bestätigte. Zu allem Überfluss war der Fahrradlenker nicht richtig montiert und wackelte stark, wie die Polizei berichtete. Er erhielt eine Strafanzeige.