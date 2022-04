In fünf Wochen : NRW hat schon über 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen

Düsseldorf Laut NRWs stellvertretenden Ministerpräsident Joachim Stamp hat das Land schon 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Keine Kommune müsse sich aber Sorgen um Finanzierungen machen. Der Städte- und Gemeindebund aber hatte bereits moniert, die aktuell vom Land NRW geleistete Pauschale reiche nicht.

Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen fünf Wochen gut 100.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) erwartet vom Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag Klarheit über die Kostenbeteiligung des Bundes. „Keine Kommune muss sich sorgen“, versicherte der Flüchtlingsminister in einem Brief an die Spitzen der Städte, Kreise und ihrer Verbände. Nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler am 7. April werde das Land die notwendigen Maßnahmen ergreifen. „Sofern erforderlich, wird das Land seinen Beitrag erhöhen.“