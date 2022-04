Gerichtsurteil : Duisburg scheitert mit Klage gegen das Prostitutionsschutzgesetz

Eine Sexarbeiterin sitzt in einem Studio in Stuttgart (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Duisburg/Münster Gemeinsam mit sechs weiteren Städten hatte Duisburg gegen die aus seiner Sicht verfassungswidrigen Regelungen Beschwerde eingelegt. Die Richter in Münster folgten der Argumentation nicht.

Das 2017 in Kraft getretene Prostituiertenschutzgesetz ist nicht verfassungswidrig. Dieses Urteil verkündete der NRW-Verfassungsgerichtshof am Montag. Die Richter in Münster lehnten damit eine Kommunalverfassungsbeschwerde der Städte Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Köln ab.