Auseinandersetzung in Köln : Lebensgefährliche Verletzung bei Schlägerei unter Freunden

Auseinandersetzung in Köln

Köln Zwei Freunde sind in Köln heftig in Streit miteinander geraten. Einer der beiden erlitt lebensgefährliche Hirnverletzungen. Nun überprüft die Polizei, ob Notwehr vorliegt.

Bei einer Schlägerei unter zwei eigentlich befreundeten Männern in Köln hat ein 40-Jähriger lebensgefährliche Hirnverletzungen erlitten. Er sei bei der auf der Straße ausgetragenen Auseinandersetzung am Sonntagmorgen zu Boden gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.