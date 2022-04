Probleme bei der Zuweisung : Stadt holt Flüchtlinge mit DVG-Bussen ab

Bei den Flüchtlingen handelt es sich in erster Linie um Frauen und Kinder. Foto: dpa/Jan Woitas

Duisburg Flüchtlinge, die aus einer Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes (ZUE) nach Duisburg kommen sollen, werden oft mit Bus und Bahn „auf eigene Faust“ geschickt. Das sorgt für Unmut und Probleme.

Viele der aus dem Kriegsland Ukraine Geflüchteten haben Schlimmes erlebt, oftmals ihre Ehemänner, Verwandte, Freunde, Bekannte in der Heimat zurücklassen müssen. Häufig landen sie in Deutschland in einer Zentralen Unterbrinungseinrichtung (ZUE) der Länder, von wo aus sie dann den Kommunen zugewiesen werden. Die Städte sollen sich dann um die Regelunterbringung kümmern. Wie aber kommen Flüchtlinge von den zentralen Einrichtungen in die Städte?

Dies ist zuletzt wohl häufig so vor sich gegangen, dass die Flüchtlinge Tickets für Bus und Bahn bekamen und losgeschickt wurden – eine Vorgehensweise, die Duisburgs Stadtdirektor und Krisenstabsleiter jetzt in einem Brief an Joachim Stamp (FDP) kritisiert hat. Stamp ist in NRW als Minister auch für Flüchtlinge und Integration zuständig.

INFO Hilfe für die Menschen in Odessa Hilfsaufruf Der Bürgermeister der Stadt Odessa in der Ukraine hat in einem Schreiben an die Stadt Duisburg um humanitäre Unterstützung gebeten. Die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Artikeln, Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln ist größtenteils zusammengebrochen. Beteiligte Die Stadt Duisburg initiiert gemeinsam mit der Duisburger Hafen AG, dem MSV Duisburg mit dem Fanbeauftragten und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie dem Fanclub Innenhafen eine Spendenaktion. Unterstützt wird die Aktion von der Feuerwehr Duisburg. Abgabe Eine Liste der benötigten Dinge ist unter www.duisburg.de/ukraine-info auf der Internetseite der Stadt Duisburg zu finden. Die Pakete können am Dienstag, 5. April, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr in der schauinsland-reisen-arena abgegeben werden.

Die Vorgehensweise des Landes habe zur Folge, so schreibt es Murrack, dass „die angekündigten Personen teils mit erheblicher Verspätung, teils überhaupt nicht bei uns ankommen. Das wiederum führt nicht nur dazu, dass die Geflüchteten unkoordiniert durch NRW fahren, sondern führt in unserer städtischen Aufnahmestruktur auch zu deutlichen Ablaufschwierigkeiten.“

Die städtischen Mitarbeiter seien „aufgrund der mangelnden Planungssicherzeit mittlerweile deutlich frustriert“. Ukrainische Flüchtlinge ohne deutsche Sprach- und Schriftkenntnisse allein in den eng verzweigten ÖPNV zu schicken sei zudem auch für die Geflüchteten „eine extrem hohe Hürde“

Deshalb habe die Stadt sich dazu entschlossen, die Geflüchteten mit DVG-Bussen abzuholen und nach Duisburg zu bringen. Murrack: „Besser und wünschenswert wäre aber die Durchführung von Sammeltransporten direkt durch die ZUE.“

Bei der Unterbringung der Flüchtlinge in Wohnungen arbeiten die Verantwortlichen unter Hochdruck. Mehr als 1400 E-Mails mit Wohnraumangeboten seien durch das Amt für Soziales und Wohnen in Kooperation mit der Feuerwehr kategorisiert worden, teilte die Stadt mit. Der größte Teil verwertbarer Angebote entstamme dem Angebot der unternehmerischen Wohnungswirtschaft und der Kooperationsgemeinschaft Wohnen und Leben in Duisburg (Woledu).

Martin Murrack und Astrid Neese, Duisburgs Beigeordnete für Bildung, Arbeit und Soziales, loben die Arbeit der kürzlich eingerichteten Taskforce Wohnraumangebote: „Die Taskforce Wohnraumangebote ist weiterhin auf Kurs. Die Vermittlungszahl hat sich auf 300 Personen erhöht. Das ist eine beachtliche Leistung.“

Bereits in der vergangenen Wochen konnten 94 Wohnungen bezogen werden, so dass in kürzester Zeit über 300 Menschen von Sammelunterkünften in Wohnraum umziehen konnten. Darüber hinaus stünden weitere vorgeprüfte Wohnungen zum sofortigen Einzug zur Verfügung. Die Teams aus Feuerwehr und dem Amt für Soziales und Wohnen sein nach wie vor täglich im vollen Einsatz.

Am Umzugstag werden die neuen Mieter von der Erstaufnahmeeinrichtung zur Wohnung gebracht und vor Ort durch Dolmetscher in die Wohnung eingewiesen. Leistungsbezug und die Ausstattung der Wohnungen mit Hausratpaketen ermöglichten eine selbstständige Haushaltsführung der ukrainischen Familien.

„In der Wohnung stellt sich ein Gefühl von ´ankommen` ein“, berichtet Thomas Schürkes von der Taskforce Wohnraumangebote. Die Mitarbeitenden, die den Einzug begleiten, berichten von sehr dankbaren Menschen.