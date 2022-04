Streckensperrung bei Bahn aufgehoben : Großbrand in Gewerbehalle in Mülheim - Entwarnung

In einer Lagerhalle in Mülheim-Heißen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat Vollalarm ausgelöst Foto: Feuerwehr Mülheim

Update Mülheim an der Ruhr In einem Kfz-Betrieb in Mülheim ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Bäume am benachbarten Rad-Schnellweg fingen Feuer, der Bahnverkehr war zeitweise beeinträchtigt. Mittlerweile gibt die Feuerwehr Entwarnung.

Die Mülheimer Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Großeinsatz ausgerückt. Es brannte bei einer Gewerbehalle, einem Betrieb für Fahrzeugtechnik an der Hänflingstraße in Heißen. Eine große dunkle Rauchwolke stieg hoch und war auch von Essen aus zu sehen.

Die Feuerwehr Essen hatte über die Warnapp Katwarn bereits eine Warnung herausgegeben. „Bitte schließen Sie in an Mülheim angrenzenden Stadtteilen Fenster und Türen. Klima- und Lüftungsanlagen sind gegebenenfalls abzuschalten!“

Ein Kinderkarussell auf dem Anhänger eines Lastwagens hat den Brand in der Lagerhalle ausgelöst. Aus bisher noch ungeklärter Ursache habe es Feuer gefangen, das auf die Halle übergangen sei, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Auch über Twitter und die Warn-App Nina seien zudem Warnmeldungen wegen starker Rauchentwicklung veröffentlicht worden, hieß es.

Drei Menschen seien von Rauchgas leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zwischenzeitlich mussten die Bahnstrecke zwischen Essen und Mülheim/Ruhr sowie der Radschnellweg RS1 gesperrt werden. Die Streckensperrung der Bahn ist mittlerweile wieder aufgehoben worden. Auch sei der Großbrand unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit. Es müssten nur noch ein paar Glutnester gelöscht werden. Die Löscharbeiten könnten noch bis 21 Uhr andauern.

(bsch/kag)