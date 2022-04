Feuerwehr im Einsatz : Brand in Griethausen – Bewohner bleiben unverletzt

Menschen kamen bei dem Brand in Griethausen zum Glück nicht zu Schaden. Foto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve-Griethausen In Griethausen verständigten Bewohner eines Hauses an der Oberstraße am Freitagabend, 1. April, gegen halb acht die Feuerwehr, nachdem Rauch aus einer der Wohnungen gedrungen war.

Die Feuerwehr Kleve befreite die Fluchtwege vom Brandrauch, rettete die drei im Haus befindlichen Personen und bekämpfte das Feuer.

Zwei Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude. Anfangs war nicht klar, ob sich noch weitere Personen dort befanden. Das konnte aber schnell ausgeschlossen werden. Alle betroffenen Menschen blieben unverletzt. Der Brand im Erdgeschoss des Hauses wurde gelöscht. Gegen Viertel nach neun konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.