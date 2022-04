Brandstiftung ist möglich : Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Anglerhütte

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Ginderich Am Freitagabend hat eine Anglerhütte an der Lehmstraße in Ginderich gebrannt. Nun nimmt die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen auf und forscht nach der Brandursache. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Kriminalpolizei hat nach dem Brand einer Anglerhütte am späten Freitagabend ihre Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gilt es zu überprüfen, was die Ursache für das Feuer ist. Eine Brandstiftung ist demnach möglich.

Am Freitagabend gegen 22 Uhr meldete den Angaben der Polizei zufolge ein Autofahrer die brennende Anglerhütte an der Lehmstraße in Wesel-Ginderich. Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die möglichen Verursacher des Brandes geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0281 1070 entgegen.

(RP)