Feuer in Mettmann: Gartenlaube brannte komplett aus.

Feuer in Mettmann

Am Samstagmittag brannte eine Holzhütte im Garten eines Mehrfamilienhauses aus bisher ungeklärter Ursache nieder. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro und ermittelt zur Ursache. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Hütte lichterloh.

Einen Schaden von umgerechnet mehreren tausend Euro hinterließ am Samstagnachmittag der Brand einer Holzhütte im Garten eines Mehrfamilienhauses an der Elberfelder Straße. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Soviel weiß die Polizei bislang über den Brand: Gegen 14 Uhr erschnupperte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Elberfelder Straße in Mettmann Brandgeruch. Kurz darauf stellte er fest, dass das Holzhaus im Garten in Flammen stand. Der Zeuge verständigt als Erstes die Inhaberin der Laube, die sofort die Feuerwehr zur Hilfe rief.