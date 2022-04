Bei einer Fokuswoche : NRW-Jobcenter thematisieren Langzeitarbeitslosigkeit

Düsseldorf Die Jobcenter in NRW stellen Wege aus der Arbeitslosigkeit vor. Die Pandemie habe die seit 2014 kontinuierlich positive Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit vorübergehend unterbrochen. Dennoch gebe es viele Bestrebungen, die Lage zu verbessern.

Jobcenter in Nordrhein-Westfalen stellen Wege aus der Arbeitslosigkeit vor. In einer „Fokuswoche Langzeitarbeitslosigkeit“ präsentieren viele Jobcenter im Land bis Freitag gelungene Beispiele für erfolgreiche Wege aus der Arbeitslosigkeit, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag in Düsseldorf mitteilte.

So stelle zum Beispiel das Jobcenter in Dortmund eine Kundin vor, die nach langen Jahren der Arbeitslosigkeit bei einer Spedition beschäftigt ist. Für sie sei besonders das Coaching, das durch das Teilhabechancengesetz ermöglicht wird, für den Erfolg entscheidend gewesen, hieß es. Zudem wird das Jobcenter eine Woche über Twitter weitere Beispiele für gelungene Wege aus der Arbeitslosigkeit präsentieren.

In Aachen stellt das Jobcenter unter anderem die Erfolgsgeschichte eines schwer erkrankten Mannes vor, der im Rahmen des Jobcenter-Programms rehapro zurück in Arbeit gefunden hat. Seinen Weg aus der Arbeitslosigkeit schaffte auch er durch ein unterstützendes Coaching. Mit ihm lernte er, seine Erkrankung zu bewältigen, wie die Arbeitsagentur NRW erklärte.

Die Langzeitarbeitslosigkeit sei während der Corona-Pandemie gestiegen, der Abbau gelinge aber langsam, bilanzierte die Arbeitsagentur. Im März waren 308.734 Menschen in Nordrhein-Westfalen länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum März 2020, also zum Vergleichsmonat vor der Ausbreitung der Covid-19 Pandemie, stieg die Zahl langzeitarbeitsloser Menschen in NRW um 67.337 Personen oder 27,9 Prozent. Auch der Anteil langzeitarbeitsloser Menschen an allen Arbeitslosen stieg im Zuge der Pandemie, von 37,2 Prozent im März 2020 auf 47,3 Prozent in laufenden Monat. Doch habe sich zu Jahresbeginn die Anzahl der Arbeitslosen insgesamt in NRW verringert: zwischen Januar 2022 und März 2022 um 17.870 auf nunmehr 652.863 Arbeitslose.