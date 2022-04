Feuerwehr Viersen : Neuer Gerätewagen für Gefahrguteinsätze

Die Feuerwehr hat einen neuen Gerätewagen Umwelt in Betrieb genommen. Foto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr Viersen

Viersen Die Ausstattung des neuen Fahrzeugs soll dazu beitragen, das Krebsrisiko der Einsatzkräfte zu reduzieren. Der Gerätewagen ist Bestandteil des Hygienekonzepts der Feuerwehr.

Die Feuerwehr Viersen hat einen neuen Gerätewagen Umwelt in Betrieb genommen. Wie ein Feuerwehrsprecher informiert, wird das Fahrzeug zum Beispiel genutzt, wenn bei einem Einsatz gefährliche Stoffe austreten. Neben Schutzausrüstung und Atemschutzgeräten für Gefahrguteinsätze habe das Fahrzeug Reserve-Einsatzkleidung geladen. So könnten Feuerwehrleute sich umziehen, wenn ihre Kleidung durch Ruß oder andere giftige Stoffe zu stark verunreinigt sei. Das verkürzt, wie der Sprecher erläutert, die Zeit, in der die Wehrleute Kontakt mit Schadstoffen haben.