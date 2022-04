Feuer in Mehrfamilienhaus : Kellerbrand in Dormagen-Horrem löst vierstündigen Einsatz aus

Horrem Das Feuer brach in einem Kellerraum aus. Verletzt wurde niemand – allerdings beschäftigte der Brand die Feuerwehr rund vier Stunden. Was passiert ist.

Am Samstagabend ist es in Dormagen-Horrem zu einem aufsehenerregenden Einsatz der Feuerwehr gekommen: Mehrere Löschfahrzeuge rückten gegen 22.45 Uhr wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus „Am Rath“ an. Dort war offenbar in einem Versorgungsraum ein Feuer ausgebrochen. Wie eine Mitarbeiterin der städtischen Pressestelle am Sonntag erklärte, wurde niemand verletzt. Allerdings: Der Brand beschäftigte die Feuerwehr die halbe Nacht, erst nach vier Stunden war der Einsatz beendet.