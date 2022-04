Politik in Radevormwald : Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge

Radevormwald Die Christdemokraten in Radevormwald sehen einen dringenden Bedarf für ein Psychosoziales Zentrum. Sie bieten betroffenen Flüchtlingen Hilfsangebote und Psychotherapie an.

Im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie wurden jüngst die aktuellen Zahlen für Flüchtlinge und Asylsuchende in Radevormwald vorgestellt. Demnach leben nach Angaben der Stadtverwaltung 146 Menschen aus der Ukraine und 110 Menschen aus anderen Staaten in Radevormwald.

In anderen Städten, wie Hagen oder Lüdenscheid, gibt es Psychosoziale Zentren, die für Betroffene Hilfsangebote und Psychotherapie anbieten. Jens Nettekoven, Mitglied der CDU-Landtagsfraktion NRW, schlägt vor, ein solches Psychosoziales Zentrum für die Städteregion Radevormwald und Remscheid zu initiieren: „Der Bedarf bei einer derzeitigen Anzahl von mehr als 500 möglichen Betroffenen in beiden Städten ist da, und es ist uns ein wichtiges Anliegen, in diesen Fällen eine bestmögliche Versorgung zu erreichen.“ Bei der allgemeinen Wartezeit von 26 Wochen auf einen Psychotherapieplatz in Deutschland könnte hier schneller Hilfe geleistet werden.