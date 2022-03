Trotz technischer Probleme : Registrierung der Ukraine-Flüchtlinge in Düsseldorf hat begonnen

Düsseldorf Die lange fehlenden Geräte zur Registrierung der Flüchtlinge aus der Ukraine sind nun in Düsseldorf verfügbar. Allerdings gibt es technische Probleme, die zu Verzögerungen führen.

Da jedoch in vielen deutschen Städten die Registrierung begonnen hat, komme es Problemen bei der Datenverarbeitung, sagt Koch. Die Amtsleiterin hatte geschätzt, dass die mehr als 1600 Menschen in der Messe innerhalb von fünf bis zehn Tagen registriert sein könnten.

Bald doppelt so viele Geflüchtete in der Stadt

Folgen des Ukraine-Kriegs für Mönchengladbach : Bald doppelt so viele Geflüchtete in der Stadt

Die zwölf Geräte reichen aber nicht aus. Um alle Geflüchteten in Düsseldorf zu registrieren, werden zusätzliche Pik-Stationen benötigt, teilte die Stadt mit. Hier sei die Verwaltung in Verhandlungen mit dem Land und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge . Zudem habe man Geräte beim Bund bestellt. Dieser stelle die Stationen immer für ein Jahr zur Verfügung, die Lieferzeiten lägen hier jedoch oftmals bei drei Monaten, sagt Miriam Koch.

Mittlerweile sind mehr als 3500 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine nach Düsseldorf geflohen und wurden in städtischen Notunterkünften – unter anderem in der Messe und in Hotels – untergebracht. Schätzungsweise 1500 Ukrainerinnen und Ukrainer sind zudem privat bei Familienangehörigen oder Freunden in der Landeshauptstadt untergekommen.