Zoll- und Steuerfahndung : Razzien gegen Clankriminalität in zahlreichen Ruhrgebietsstädten

Oberhausen/Recklinghausen Seit Monaten fährt die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine „Nadelstich“-Strategie gegen kriminelle Clans. Hundertschaften der Polizei, Zoll und Steuerfahnder sind bei Razzien in Cafés im Einsatz. Das zeigt offenbar Wirkung.

Bei Einsätzen gegen Clankriminalität in Oberhausen und anderen Ruhrgebietsstädten haben Polizei und Zoll mit einem Großaufgebot Shisha-Bars und Cafés kontrolliert. In Oberhausen seien am Freitagabend drei Shisha-Bars und Cafés in der Innenstadt durchsucht und 62 Menschen überprüft worden, teilte die Polizei am Samstag mit. In Bottrop, Dorsten, Marl, Haltern, Gladbeck, Recklinghausen und Herten wurden laut Polizei insgesamt 14 Shisha-Cafés und 89 Menschen kontrolliert.