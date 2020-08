Weniger Verspätungen : Pofalla zieht positive Bilanz für Bahnstrecke Köln-Duisburg-Dortmund

Eine Verkehrsdisponentin sitzt in der Transportleitung der Deutschen Bahn in Duisburg vor Bildschirmen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Für Pendler in Nahverkehrszügen sind Überholungen durch ICEs oder Stopps auf freier Strecke keine Besonderheit. Eine neue Steuerungszentrale in Duisburg hilft bei der Entscheidung, welcher Zug wo halten muss und welcher Vorrang hat.

Pendler in Nahverkehrszügen kennen das: Überholungen durch ICEs oder Stopps auf freier Strecke. In der Steuerungszentrale wird entschieden, welcher Zug wo halten muss und welcher Vorrang hat. Dort sitzen Disponenten aller Eisenbahnverkehrsunternehmen und DB Netz-Mitarbeiter in einem Großraum zusammen, beobachten den Bahnverkehr in Echtzeit und stimmen die nötigen Maßnahmen ab. Oberstes Ziel ist Pünktlichkeit. Von diesen Betriebszentralen gibt es noch drei weitere in Deutschland.