Missbrauchsfälle in Lügde : Oberstaatsanwalt hält zweiten Prozess für möglich

Missbrauchsfälle in Lügde

Lügde Im Fall um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde könnte es einen weiteren Prozess geben. Der Hauptbeschuldigte hat Aussagen zu weiteren Mittätern gemacht, gegen die noch ermittelt wird.

„Wir haben immer noch eine Unmenge an Spuren und Hinweisen, die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen“, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter dem RedaktionsNetzwerk Deutschland und der „Lippischen Landes-Zeitung“ (Samstag). Je nach Ermittlungsergebnis werde entweder die aktuelle Anklage erweitert oder anschließend ein zweiter Prozess geführt. Der erste Prozess startet am 27. Juni am Landgericht Detmold. Mit je zwei Verhandlungstagen pro Woche könnte schon nach drei Monaten ein Urteil fallen, sagte Vetter.