Bis zu 31 Grad am Sonntag : Am Wochenende kommt der Sommer nach NRW

Düsseldorf Das Wochenende bringt Sommerwetter wie aus dem Bilderbuch: Kaum ein Wölkchen am Himmel und das Thermometer knackt sogar die 30-Grad-Marke.

Am Sonntag seien an die 16 Sonnenstunden möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Essen. Mit Temperaturen von bis zu 31 Grad werde der Sonntag in NRW wohl der bislang wärmste Tag des Jahres. Wer am Samstag also noch arbeiten musste, sollte sich spätestens für den Sonntag unbedingt eines vornehmen: in den Park oder Garten gehen und Grillen. Damit das Grillen auch zu einem gesunden Vergnügen wird, haben wir hier die wichtigsten Grill-Tipps zusammengestellt. Die größte Kunst für jeden Grillmeister ist es natürlich, ein Steak auf den Punkt zu garen. Wie das funktioniert, finden Sie hier.