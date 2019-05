Streit an Badesee im Sauerland : Erst streiten sich die Kinder, dann prügeln sich die Eltern

Iserlohn Am See in Iserlohn kamen mehrere Kinder in einen Streit. Nachdem die Eltern dazu kamen, eskalierte die Situation. Am Ende gab es eine Schlägerei - in der Notaufnahme.

Eine Schlägerei am Abend des Vatertags an einem See in Iserlohn hat sich in der Notaufnahme fortgesetzt.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis berichtete, hatte ein Streit zwischen Kindern am Seilersee am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr mehrere Erwachsene auf den Plan gerufen.

Laut Polizei waren an der Auseinandersetzung zehn Menschen beteiligt, fünf wurden leicht verletzt. Eine Frau verlor nach einem Sturz das Bewusstsein und wachte erst im Rettungswagen wieder auf.

In der Notaufnahme trafen sich gegen 22.10 Uhr dann offenbar mehrere Beteiligte wieder. „Ein Mann wurde am Hals gewürgt und beschimpft“, sagte ein Polizeisprecher. Alle Beteiligten der Schlägereien seien alkoholisiert gewesen. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen auf.

