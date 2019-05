An den Tagebauen Hambach und Garzweiler : Bündnis fordert vorläufigen Stopp der Zerstörung von Tagebau-Dörfern

Düsseldorf Nach der Empfehlung der Kohlekommission könnten die Tagebaudörfer im Rheinland erhalten bleiben, meint ein Bündnis. 40 Organisationen fordern einen vorläufigen Stopp der Zerstörung. RWE ist anderer Meinung.

Ein Bündnis aus 40 zivilgesellschaftlichen Organisationen hat in einem offenen Brief an die NRW-Landesregierung einen vorläufigen Stopp der Zerstörung von Dörfern an den rheinischen Tagebaugebieten gefordert. Die Kohlekommission habe mit ihrer Empfehlung zum Kohleausstieg die Weichen gestellt, dass der Hambacher Forst und die bedrohten Dörfer an den Tagebauen Hambach und Garzweiler erhalten bleiben können, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Brief.