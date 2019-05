Fall Lügde : Drittem Angeklagten wird Missbrauch in 162 Fällen vorgeworfen

Lügde/Detmold Im Fall Lügde wirft die Anklage einem 34 Jahre alten Mann insgesamt 162 Fälle des sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Das hat das Landgericht Detmold am Mittwoch bekannt gegeben.

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde in NRW hat das zuständige Landgericht Detmold nun auch zum dritten Angeklagten Details zu den Vorwürfen veröffentlicht.

Ein Komplize (49) aus Stade in Niedersachsen ist mitangeklagt, weil er unter anderem in mindestens vier Fällen an Webcam-Übertragungen des Dauercampers teilgenommen haben soll. Teilweise soll er den Hauptverdächtigen vorher ausdrücklich zum Missbrauch aufgefordert haben. Nach bisheriger Planung könnte der Prozess am 27. Juni in Detmold beginnen.