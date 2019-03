Prozess in Köln: Staatsanwältin fordert Haftstrafe auf Bewährung für Militär-Offizier

Köln Im Prozess gegen einen Oberstleutnant des Militärischen Abschirmdienstes hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung gefordert. Vor Gericht wird dem Mann Geheimnisverrat vorgeworfen.

Der angeklagte Offizier des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) solle zudem 5000 Euro als Bewährungsauflage zahlen, forderte die Staatsanwältin am Mittwoch in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Köln. Der Verteidiger forderte einen Freispruch seines Mandanten. Der Oberstleutnant hat die Tat bestritten. Ein Urteil sollte nach den Worten der Richterin noch am Mittwoch verkündet werden.

Der Offizier ist beschuldigt, Informationen über eine Razzia bei der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) vorab weitergegeben zu haben. Der Polizeieinsatz in der Graf-Zeppelin-Kaserne des KSK in Calw in Baden-Württemberg am 15. September 2017 war Teil der Ermittlungen im Fall Franco A.