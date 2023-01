Urteil in Düsseldorf Bewährungsstrafe für Jugendliche nach lebensgefährlichem Messerangriff

Mit Jugendstrafen von jeweils zwei Jahren mit Bewährung hat das Landgericht die Täter eines Messerüberfalls in der U79 belegt. Ein 18-Jähriger hatte zu Prozessbeginn Anfang Dezember gestanden, eigentlich ohne triftigen Grund einen anderen gleichaltrigen Fahrgast am Karfreitag durch einen Messerstich in den Bauch beinahe tödlich verletzt zu haben.