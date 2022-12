Urteil in Düsseldorf Haftstrafe für Leverkusener Clan-Chef

Seit Juni lief der Prozess gegen sieben Mitglieder einer in Leverkusen ansässigen libanesischen Großfamilie. Die Staatsanwaltschaft hatte den vier Männern und drei Frauen in wechselnder Beteiligung nicht nur Geiselnahme und Zwangsarbeit, sondern auch Geldwäsche und Sozialhilfebetrug vorgeworfen. Nun wurden am Düsseldorfer Landgericht die Urteile verkündet: Der Hauptangeklagte muss für sechs in Haft. Seine beiden mitangeklagten Söhne jeweils drei Jahre. Ein dritter Sohn ein Jahr und neun Monate auf Bewährung. Die Frau des Clanchefs kam mit zwei Jahren Haft auf Bewährung davon.